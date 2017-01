Zürich - Zum vierten Mal in Folge belegt die Schweiz im Ranking des Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2017 den ersten Platz. In der Rangliste der attraktivsten Städte der Welt nimmt Zürich den zweiten Rang ein. Berechnet wurde der Index über den weltweiten Wettbewerb um Talente von der renommierten französischen Wirtschaftsuniversität INSEAD zusammen mit den Partnern The Adecco Group und dem Human Capital Leadership Institute of Singapore.

Der Index misst die Wettbewerbsfähigkeit einer Nation in Bezug darauf, wie sie Talente findet, fördert und hält. Er unterstützt Entscheidungsträger bei der Entwicklung von Strategien, um die klügsten Köpfe anzuziehen. Die vierte Ausgabe des GTCI widmet sich dem Thema «Talent und Technologie: Gestaltung der Zukunft der Arbeit». In der aktuellen Ausgabe werden die Auswirkungen des technologischen Wandels auf die Talent-Wettbewerbsfähigkeit untersucht. Obwohl viele Arbeitsplätze durch Maschinen ersetzt werden, schafft Technologie auch neue Möglichkeiten. Personen und Organisationen sind allerdings gefordert, sich an ein Arbeitsumfeld anzupassen, in dem Technologie-Know-how, ...

