Expansion und Entwicklungsfortschritte der hauseigenen Lithiumtechnologie haben für das westaustralische Unternehmen Lithium Australia NL (ASX: LIT; WKN: A14XX2; ISIN: AU000000LIT3) oberste Priorität. Neben der Beteiligung an anderen Unternehmen zur Implementierung der innovativen Technologie zur Erzeugung hochwertiger Lithiumhydroxide und Lithiumkarbonate ist die Entwicklung der Nutzung dieser Technologie für den realen Gebrauch die vorherrschende Maxime. So lesen sich auch die in kurzen Abständen vom Unternehmen veröffentlichten Nachrichten, die wir hier zusammengefasst weiterreichen wollen. 22. Dezember 2016 Verkündet wird die erfolgreiche Kommissionierung einer Pilotanlage für einen 24-Stunden-Probelauf für die Verarbeitung von Spodumenekonzentrat von Pilbara's Erzmaterial des Pilgangoora Projekts. Dies ist Teil der Vereinbarung mit Pilbara Minerals (ASX: PLS; WKN: A0YGCV; ISIN: AU000000PLS0) zur Kommerzialisierung des "Sileach"-Prozesses für die Herstellung hochwertiger Endprodukte. Der Probelauf lief erwartungsgemäß erfolgreich und bildet nun die Basis für die nächsten Testläufe. Adrian Griffin, Vorstand von Lithium Australia betont, dass die Ergebnisse beweisen, dass diese Technologie für den Gebrauch der Verarbeitung von Hartgestein mit Lithiumgehalten bestens geeignet sei, und das ohne zusätzliche Röstung des Materials. 28. Dezember 2016 In dieser Nachricht teilt das Unternehmen seinen Aktionären mit, dass auf dem Lake Johnston Projekt mit aeromagnetischen Untersuchungen lithium- und...

