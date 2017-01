München (ots) -



"Seamless Life" ist das große Ziel, auf das Siemens Hausgeräte seine Entwicklungen ausrichtet. Die Idee: Vernetzung, intelligente Technologie und Design spielen nahtlos zusammen. Dadurch funktioniert alles wie gewünscht und erwartet - für mehr persönliche Freiheit und einen selbstbestimmten Lebensstil. Den State of the Art inszeniert die Marke auf der LivingKitchen 2017 vom 16. bis 22. Januar 2017 in Köln. Am Stand A-050 in Halle 5.2 zeigen drei urbane Loftsituationen, welche Möglichkeiten sich durch die Siemens Neuheiten im Alltag bieten. Wie exzellent und entspannt sich damit kochen lässt, zeigt TV- und Starkoch Christian Henze über die gesamte Dauer der Messe hinweg in der Siemens liveCooking Area.



Laut einer Untersuchung durch Siemens Hausgeräte und Goldsmiths, University of London, wünschen sich mehr als 80 Prozent der Befragten einen vollständig integrierten Lebensstil, dem unterstützende, intelligente Technologien zu Grunde liegen. Doch nur 22 Prozent sehen diesen Wunsch bereits erfüllt. "Unser Ziel ist es, diese Lücke zu schließen", sagt Siemens Hausgeräte Geschäftsführer Roland Hagenbucher. "Deshalb bauen wir die vernetzte Küche ständig aus und fördern die Entstehung eines digitalen Ökosystems, das auch angrenzende Lebensbereiche umfasst. Wir setzen auf offene Schnittstellen, treiben die Zusammenarbeit zwischen den Geräten voran und denken auch im Design um Jahre voraus."



Seamless Design - alles passt perfekt



Den jüngsten Stand der Entwicklung zum Thema "Seamless Life" bei Siemens bündelt die neue studioLine. Das exklusive Sortiment präsentiert sich in einem gänzlich neuen Design, das für perfekten Einbau in allen Geräte- und Materialkombinationen steht. Dunkles, gebürstetes Black Steel verbindet sich mit schwarzen Glasfronten zu einer ebenso unverwechselbaren wie souveränen Optik. Der anspruchsvollen Materialität und Verarbeitung entspricht die Ausstattung: Mit der neuen studioLine hält erstmals die Profitechnik Sous-Vide Einzug in die vernetzte Siemens Küche.



Seamless Life - mehr Möglichkeiten durch Vernetzung



Auch im Premium-Segment der Linie sind heute alle großen Hausgeräte vernetzt. Mobile Bedienung, Energiemanagementfunktionen oder Ferndiagnose werden zunehmend zum selbstverständlichen Komfort. Spezielle Services schaffen mehr Freiraum im Alltag: So kann der Anwender jederzeit von unterwegs einen Blick in den iQ700 Kühlschrank werfen, um die aktuelle Vorratslage zu prüfen. iQ700 Kochfelder und Backöfen liefern über die Home Connect App nicht nur eigene Rezeptvorschläge und halten Einkaufslisten auf dem Smartphone bereit: Die Rezeptewelt sorgt gemeinsam mit der Geräte-Sensorik auch für beste Ergebnisse beim Kochen, Braten und Backen. Mit jedem Update der App werden diese Möglichkeiten erweitert oder jetzt auch durch Services externer Partner ergänzt. So behalten beispielsweise die neuen iQ700 Geschirrspüler nicht nur ihren Verbrauch an Reiniger-Tabs im Auge, sondern lassen Nachschub liefern, sobald der Vorrat zur Neige geht - natürlich nur auf Wunsch des Anwenders.



Seamless Cooking - macht den Kopf frei



Auch ohne Vernetzung erleichtern Siemens Geräte den Alltag und bereichern das Leben. Besonders eindrucksvoll lassen sich diese intelligenten Technologien im "Cooking Competence Center" erleben. Zum Beispiel mit dem neuen inductionAir System: Es verbindet die Vorteile der flexiblen Siemens varioInduktion mit einem integrierten Dunstabzug auf einer Ebene. Der Dampf steigt nicht mehr auf, sondern wird eingesaugt, wo er entsteht, wobei der Luftgütesensor die Intensität bzw. den Verschmutzungsgrad des Dunstes misst und die Entlüftungsstufe automatisch anpasst. Der Blick in den Raum bleibt frei, sodass sich diese Lösung für offene Küchen mit Kochinseln anbietet.



Siemens ist die Nummer Eins der deutschen Hausgeräte-Marken und setzt weltweit Maßstäbe in punkto Technologie, Innovation und Design. Das Sortiment umfasst sowohl Solo- als auch Einbaugeräte der Produktkategorien Kochen, Wäschepflege, Kühlen und Gefrieren sowie Geschirrspülen. Consumer Products mit den Schwerpunkten Kaffeezubereitung und Bodenpflege komplettieren das Angebot. Seit mehr als 165 Jahren steht der Name Siemens für Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung ressourceneffizienter Hausgeräte. Seit 1967 zählt die Marke zur BSH Hausgeräte GmbH mit Hauptsitz in München. www.siemens-home.bsh-group.com/de/



