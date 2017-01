Neuenburg - Die Hotellerie verzeichnete in der Schweiz im November 2016 insgesamt 1,9 Millionen Logiernächte, was gegenüber November 2015 einer leichten Zunahme von 0,5 Prozent (+9300 Logiernächte) entspricht. Insgesamt 878'000 Logiernächte gingen auf das Konto der inländischen Gäste. Das ist ein Plus von 0,9 Prozent (+7900). Die Gäste aus dem Ausland generierten 999'000 Logiernächte, was ein sehr leichtes Plus von 0,1 Prozent bedeutet (+1400). Dies sind die provisorischen Ergebnisse des Bundesamtes für Statistik (BFS).

Von Januar bis November 2016 kumulierte sich die Zahl der Logiernächte auf 33,0 Millionen. Dies entspricht einer Abnahme von 0,5 Prozent (-153'000 Logiernächte) gegenüber derselben Vorjahresperiode. Die ausländische Nachfrage registrierte 17,9 Millionen Logiernächte und damit einen Rückgang von 1,8 Prozent (-331'000). Die Gäste aus dem Inland verzeichneten 15,1 Millionen Logiernächte und damit eine Zunahme um 1,2 Prozent (+178'000).

Logiernächteplus bei den europäischen Gästen

Im November 2016 verzeichneten die ...

