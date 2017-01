Frankfurt - In dieser Woche stehen zahlreiche Emissionen im Kalender, wobei das Gewicht aber nicht mehr so stark auf langen- und ultralangen Laufzeiten liegt wie zuletzt, berichten die Analysten der Helaba.Heute starte die Slowakei mit drei SlovGBs und Laufzeiten von acht bis zwölf Jahren. Die deutsche Finanzagentur stocke am Mittwoch zum zweiten Mal die Schatzanweisung Dezember 2018 auf. Obwohl das Volumen von 5 Mrd. EUR höher als üblich sei, dürfte es keine Probleme geben - ähnlich wie bei der Emission der neuen 10-jährigen Benchmarkanleihe in der letzten Woche. Spanien und Frankreich würden ebenfalls mit umfangreichen Emissionen aufwarten. Neben konventionellen Papieren stünden auch inflationsindexierte auf dem Programm. Frankreich begebe zudem eine neue 3-jährige Benchmark-OAT.

Den vollständigen Artikel lesen ...