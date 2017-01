Düsseldorf - Der spannendste Tag der neuen Woche wird voraussichtlich der Donnerstag werden, wenn die EZB über den weiteren geldpolitischen Kurs in der Eurozone entscheidet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Nachdem die Inflation vor dem Hintergrund gestiegener Ölpreise im Dezember um einen halben Prozentpunkt auf 1,1% in der Jahresrate und damit auf ein Dreijahreshoch angestiegen sei (finale Konsumentenpreise würden am Mittwoch veröffentlicht), dürfte auf der aktuellen Sitzung genauestens abgeklopft werden, ob und wie die Währungshüter auf die jüngste Preisentwicklung reagieren würden. Insgesamt dürften sich die Stimmen mehren, die die aktuelle Geldpolitik als zu expansiv einschätzen würden und ein zeitnahes "Tapering" der Assetkäufe fordern würden. Eine Mehrheit hinter Präsident Mario Draghi werde sich aber weiter an dem niedrigen zugrundeliegenden Preisdruck stören, so zeige sich das Lohnwachstum in der Eurozone nach wie vor verhalten.

