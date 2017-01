Essen - Weder die US-Einzelhandelsumsätze noch der vorläufige Wert des Indikators der Uni Michigan konnten am Freitag so recht überzeugen, berichten die Analysten der National-Bank AG.Die Weihnachtszeit habe dann doch nicht die erhofften Zuwächse gebracht und das trotz der weiterhin ausgezeichneten Situation auf dem US-Arbeitsmarkt gepaart mit der Hoffnung auf Steuersenkungen sowie mehr Jobs, die durch die neue US-Administration geschaffen werden sollten. Dafür seien die Erzeugerpreise auf Monatsbasis deutlich angestiegen. Die Jahresraten lägen zwar immer noch unter 2%. Doch wenn die FED zusätzliche Argumente suche, warum sie alsbald wieder an der Zinsschraube drehen sollte, werde sie sicher auch bei den Erzeugerpreisen fündig.

