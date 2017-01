Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg (pts011/16.01.2017/09:45) - 2017 wollen 83 % der Unternehmen die Digitalisierung ihrer Prozesse mit mehr Engagement vorantreiben. Die Aspekte Digital Workplace und Industrie 4.0 stehen für Mittelständler im Vordergrund. 83% der Unternehmen möchten in diesem Jahr stärker in die Digitalisierung von Geschäftsprozessen investieren. Jedes zweite Unternehmen plant sogar mit deutlich höheren Investitionen in diesen Bereich als 2016. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Kurzumfrage des Freiburger Softwareherstellers United Planet: https://www.intrexx.com Für die Untersuchung wurden 189 IT-Verantwortliche deutscher Unternehmen befragt. Der Schwerpunkt lag im gehobenen Mittelstand. Nur 2,1 % der Befragten messen der Digitalisierung von Geschäftsprozessen eine sehr niedrige strategische Relevanz bei. Der Fokus liegt auf Digital Workplace und Industrie 4.0 Fast ein Drittel der Unternehmen betrachtet den Digital Workplace https://www.intrexx.com/pm01_2017/digitalWorkplace als wichtigstes IT-Thema für das kommende Jahr. Dahinter folgen die Themenfelder Industrie 4.0/IoT (27,5 %) und Social Intranet/Collaboration (23,3 %). Die Themen Virtual Reality und Gamification sind noch von eher geringer Relevanz für die befragten Unternehmen. Die Ziele der Digitalisierungs-Bemühungen im deutschen Mittelstand sind nach wie vor breit gefächert. 27 % der Befragten streben eine bessere Verfügbarkeit von Informationen an. Die Einsparung von Arbeitszeit durch automatisierte Prozesse spielt für 18,5 % der Unternehmen die größte Rolle. 16,1 % geben Arbeitserleichterungen für die Anwender als vorrangiges Ziel an. Etwas mehr als ein Achtel der Befragten verspricht sich eine Vereinfachung der unternehmensinternen Kommunikation durch digitale Mittel. Ideen wären da - es hapert an der Umsetzung Zu geringes internes Know-how wird als größter Bremsklotz für die Digitale Transformation bewertet (von 18 % der Befragten). Auf Platz zwei der Hindernisse kommt eine fehlende strategische Ausrichtung (15,3 %). Diese wird gefolgt von einem - trotz der scheinbar steigenden Investitionsfreudigkeit - zu niedrigen Budget (13,8 %). An Einfällen mangelt es dagegen nicht: nur 4,2 % geben an, keine Ideen für Anwendungsfälle zu haben. Die Frage ist eher, wie und mit welchen Mitteln Digitalisierungsprojekte umgesetzt werden. Die Geschäftsführerin von United Planet, Katrin Beuthner, kommentiert die Umfrageergebnisse: "Es ist gut, dass die meisten Unternehmen sich schon aktiv mit dem Thema Digitalisierung befassen. Es hapert allerdings noch etwas bei der Umsetzung. Wir haben den Eindruck, viele Firmen wünschen sich eine Art 'Digitalisierungs-Komplettpaket'. Ganz auf Knopfdruck geht es sicher nicht. Wir arbeiten aber daran, Digitalisierung für den Mittelstand leichter möglich zu machen." Weitere Informationen und Download der Studienergebnisse unter: https://www.intrexx.com/pm01_2017/digitalisierungstrends (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Christoph Herzog Tel.: +49 761 20703 - 402 E-Mail: christoph.herzog@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170116011

