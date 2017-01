St. Gallen - Am nächsten Freitag übernimmt Donald Trump das Szepter im Weissen Haus. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wird er an den Taten und Daten gemessen werden. Er übernimmt wirtschaftlich ein Land, dem es insgesamt gut geht. Es wird deshalb für ihn schwierig werden, seine Versprechen aus dem Wahlkampf zu erfüllen.

Am augenfälligsten wird dies bei der Schaffung neuer Jobs. Barack Obama hat während seiner Regierungszeit netto 10,5 Mio. neue Stellen geschaffen. Dabei musste er zuerst die 5 Mio. Jobs kompensieren, die während seinem ersten Regierungsjahr nach der Finanzkrise verloren gingen. Die Arbeitslosenrate liegt heute mit 4,7% auf einem Stand, der in den USA nahe bei der Vollbeschäftigung eingestuft wird. Wenn die Regierung Trump in den nächsten vier Jahren deutlich mehr als 5 Mio. zusätzliche Stellen schaffen will, stellt sich die Frage, ob ohne grosse Zuwanderung überhaupt genügend Arbeitskräfte mit den nötigen Fähigkeiten ...

