Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI fiel dabei sogar leicht unter die 8'400-Punkte-Marke und gab somit einen Grossteil der markanten Gewinne vom Freitag wieder ab. Händler verweisen auf die negativen Vorgaben aus Asien und eine gewisse Unsicherheit im Vorfeld der Brexit-Grundsatzrede der britischen Premierministerin Theresa May vom Dienstag; sie will gerüchteweise auf Konfrontationskurs zur EU gehen.

Abgesehen davon fehlen dem Markt klare Impulse. So waren die US-Vorgaben vom Freitagabend neutral, und am Berichtstag wird in New York wegen des Martin-Luther-King-Day nicht gehandelt. Auch von Unternehmenseite liegen kaum Nachrichten vor. Das wird sich jedoch im Verlauf der Woche ändern, wenn die Berichtsaison an Fahrt aufnehmen wird und mit Geberit und Galenica auch zwei Blue Chips Zahlen vorlegen werden.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 9.30 Uhr 0,66% tiefer bei 8'396,04 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, sinkt um 0,72% auf 1'335,50 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,56% auf 9'153,88 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 23 im Minus, sechs im Plus und einer (Clariant) unverändert.

Die grössten Verlierer unter den Blue Chips sind die beiden Grossbankenpapieren ...

