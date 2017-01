Zu folgenden News möchte ich ein bissl Senf geben ... Wolfgang Steubing AG: Mittelstandsanleihen: Privatanleger aufgepasst (Wolfgang Steubing AG) Ich meine: Ich finde es grossartig, wie offen der Mittelstandsbond-Spezialist Wolfgang Steubing AG da kommuniziert. Die Wolfgang Steubing AG ist auf der Wiener Börse in der Übersicht der Capital Market Coaches für Unternehmensanleihen zu finden ... "Was erwarten wir eigentlich nach den vielen Ausfällen von Mittelstandsanleihen im Jahr 2016 für das Jahr 2017? Überraschenderweise sind Ende des letzten Jahres die Medien nicht auf unser Team zugekommen und haben gefragt, was wir am Horizont auf uns zukommen sehen. Regelmäßigen Lesern unseres Standpunktes wird aufgefallen sein, dass auch wir dieses...

