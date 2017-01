DAX-Analyse am Morgen: Weiterhin Chancen auf beiden Seiten

Am deutsche Aktienmarkt geht es wieder dynamischer zu, auch wenn sich der DAX mit einem Wochenplus von gerade einmal 30 Pünktchen unter dem Strich kaum bewegt hat. Die kleine Delle vom Donnerstag (-1%) bügelten die Bullen jedenfalls am Freitag direkt wieder aus und sorgten damit (quasi auf den letzten Drücker) nicht nur für die sechste Gewinnwoche in Folge, sondern auch für einen Schlusstand oberhalb von 11.600. Das gelang per Wochenschluss übrigens zuletzt im Juli 2015 - also vor knapp 18 Monaten.

Ob es auch für "Sieben auf einen Streich" reicht, wird sich jetzt zeigen müssen, wobei es gemütlich losgehen dürfte: Die US-Börsen bleiben aufgrund des Martin Luther King Day heute nämlich geschlossen. Spannend wird es also erst in der zweiten Wochenhälfte und da haben zunächst die Notenbanker/innen (Janet Yellen am Mittwoch, 21:00 Uhr und Mario Draghi am Donnerstag, 14:30 Uhr) das Wort.

