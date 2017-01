DJ KORREKTUR: MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

In dem um 7.35 Uhr gesendeten "Morning Briefing - Deutschland/Europa" muss es im unteren Teil bei den Unternehmensmeldungen korrekt heißen:

ACT AIRLINES (NICHT: TURKISH AIRLINES)

Beim Absturz eines Frachtflugzeugs in der Nähe des Flughafens von Bischkek in Kirgistan sind am Montag mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich während des Landeanflugs. Die Maschine der Gesellschaft ACT Airlines stürzte demnach über dicht besiedelten Gebiet ab.

Nachfolgend eine korrigierte Fassung des kompletten Briefings:

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

TAGESTHEMA I

Der künftige US-Präsident Donald Trump droht BMW und anderen deutschen Autoherstellern mit Strafzöllen von bis zu 35 Prozent, wenn sie Produktionsanlagen in Mexiko statt in USA errichten und ihre Fahrzeuge von dort in die USA exportieren wollen. "Sie sollen nicht ihre Zeit und ihr Geld verschwenden - es sei denn sie wollen in andere Länder exportieren", sagte Trump der Bild-Zeitung und der Times auf die Frage nach den Plänen von BMW, 2019 eine Autofabrik in Mexiko zu eröffnen. Im weiteren verurteilte Trump die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin. Über Angela Merkel sagte er: "Ich finde, sie hat einen äußerst katastrophalen Fehler gemacht, und zwar all diese Illegalen ins Land zu lassen." Nach dem Brexit erwartet Trump, dass weitere EU-Staaten dem Vorbild Großbritanniens folgen werden. Zugleich erklärte er, dass die Briten ohne die Flüchtlingskrise nicht aus der EU ausgetreten wären. "Der Brexit wird sich letztlich als eine großartige Sache herausstellen", erklärte Trump weiter.

TAGESTHEMA II

Die kanadische Ratingagentur DBRS hat Italien auf BBB (high) abgestuft. Der Ausblick ist stabil. Damit ist das letzte "A"-Rating für Italien weggefallen und auf auf italienische Staatsanleihen, die zur Refinanzierung bei der EZB hinterlegt werden, wird ein größerer Sicherheitsabschlag fällig. Dies wiederum wird die Refinanzierung der Banken verteuern. Nach Einschätzung der Commerzbank dürfte das für Italiens Banken aber verkraftbar sein. Allerdings wird mit der DBRS-Abstufung die Wahrscheinlichkeit einer Abstufung durch die sehr viel wichtigere Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) im Mai erhöht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 AT/OMV AG, Trading Update 4Q, Wien

22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2016, London

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 10:00 Verbraucherpreise Dezember (endgültig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,5% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SK/Auktion 3,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2024 Auktion 0,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2026 Auktion 3,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2029 (Volumen offen)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX zuletzt +/- % DAX 11.629,18 +0,94% DAX-Future 11.613,50 +0,50% XDAX 11.616,23 +0,51% MDAX 22.498,89 +0,89% TecDAX 1.840,59 +0,61% EuroStoxx50 3.324,34 +1,15% Stoxx50 3.047,03 +0,89% Dow-Jones 19.885,73 -0,03% S&P-500-Index 2.274,64 +0,19% Nasdaq-Comp. 5.574,12 +0,48% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,56 -6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Im Handel stellt man sich auf Abgaben ein. Im Blick steht die Pfund-Schwäche. Am Wochenende wurden phasenweise Kurse der britischen Währung unter 1,20 USD gesehen. Das ist der niedrigste Stand seit der Brexitabstimmung im Juni 2016. Im Handel wächst die Furcht vor einem "harten Brexit". Premierministerin Theresa May wird am Dienstag eine Rede über die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU halten. Medienberichten zufolge dürfte May dabei klar machen, notfalls auch auf den Zugang zum Gemeinsamen Binnenmarkt der EU zu verzichten, um britische Interessen vor allem beim Thema Immigration durchzusetzen. Öl ins Feuer der Debatte über die Zukunft der EU hat zudem der künftige US-Präsident Donald Trump geschüttet. Trump erklärte am Wochenende, dass er davon ausgeht, dass nach Großbritannien auch andere Länder die EU verlassen werden.

Fester - Die Schaukelbörse auf hohem Niveau ging am Freitag weiter. Nach dem eher enttäuschenden Auftritt des künftigen US-Präsidenten Donald Trump und den darauf folgenden Gewinnmitnahmen an den Vortagen holten die Kurse diese Einbußen wieder auf. Die Londoner Börse meldete erneut ein Rekordhoch, gestützt vom schwachen Pfund. Fiat Chrysler, die am Donnerstag wegen des Vorwurfs manipulierter Abgaswerte in den USA um mehr als 17 Prozent eingebrochen waren, erholten sich um 4,6 Prozent. Renault verloren knapp 3 Prozent. Die französische Staatsanwaltschaft wirft Renault Betrug bei den Abgaswerten vor. Der Bankenidex stieg um 2 Prozent. Italiens Bankensektor stieg sogar um 3,6 Prozent, trotz einer drohenden Abstufung der Kreditwürdigkeit Italiens. Nach Einschätzung der Commerzbank sollte eine Abstufung für Italiens Banken jedoch verkraftbar sein. Händler begründeten die Käufe von Bankaktien auch mit der Erwartung steigender Zinsen und einer besseren Konjunktur. Unter Druck stand der griechische Aktienmarkt, nachdem ein Treffen von Vertretern der Eurozone-Finanzministerien zur Hilfe für das Land ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Zugleich bekräftigte der IWF, dass Griechenland zusätzliche fiskalische Maßnahmen beschließen müsse.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - FMC stiegen um 1,2 Prozent, nachdem FMC und andere Dialyseanbieter in den USA im Streit um Zuschüsse für bedürftige Dialysepatienten einen Teilerfolg errungen haben. Eine Verordnung, wonach der American Kidney Fund den Dialysepatienten keine Zuschüsse mehr für Zusatzversicherungen bezahlen darf, wurde von einem US-Richter für zwei Wochen außer Kraft gesetzt. ProSieben gewannen nach einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs 1,5 Prozent. Bryan Garnier hatte Merck (+2,2 Prozent) zum Kauf empfohlen. Eine "Übergewichten"-Empfehlung von Barclays ließ Munich Re um 1,8 Prozent steigen. Hugo Boss fielen dagegen um 3 Prozent, weil die Citigroup die Aktie auf "Neutral" gesenkt hatte. Solide erste Eckdaten für 2016 gab es von Fuchs Petrolub und von Drägerwerk. Fuchs Petrolub legten um 3,8 Prozent zu und Drägerwerk um 1,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) -0,1% auf 11.616 Punkte

Bankenwerte hätten nach ihren krftigen Gewinnen im regulären Handel etwas leichter tendiert, hieß es bei Lang & Schwarz; möglicherweise habe die Abstufung Italiens durch DBRS etwas belastet, die die Krise in dem Land wieder verschärfen könnte.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Der Dow drehte nach Eröffnungsgewinnen leicht ins Minus, belastet von Verlusten bei Aktien wie United Technologies, IBM oder Unitedhealth. Dagegen erreichte der technologielastige Nasdaq-Copmposite einmal mehr ein Rekordhoch. Im Fokus standen erste US-Banke mit ihren Quartalszahlen. Bei deren Ertragslage gab es keine einheitliche Tendenz. JP Morgan übertraf die Erwartungen, Licht und Schatten enthielten die Quartalszahlen der Bank of America. Bei Wells Fargo überzeugte vor allem die Vermögensverwaltungssparte, während die Mutter einen Gewinnrückgang zu verkraften hatte. Die Aktie stieg um 1,5 Prozent. Bank of America gewannen 0,4 Prozent und JP Morgan 0,5 Prozent. Alle drei Aktien hatten zunächst deutlich mehr zugelegt. Sanchez Energy haussierten um 29 Prozent, Blackstone fielen um 0,4 Prozent und Anadarko um 0,3 Prozent. Anadarko verkauft seine Öl- und Gasanlagen im Süden von Texas an Sanchez Energy und die Blackstone Group. Für die Facebook-Aktie ging es 1,4 Prozent aufwärts nach einer Kaufempfehlung. Lockheed Martin gewannen 0,8 Prozent. Die Chefin des Rüstungskonzerns rechnet mit einem baldigen US-Auftrag für Kampfjets des Typs F-35.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.15 Uhr EUR/USD 1,0625 +0,0% 1,0622 1,0624 EUR/JPY 121,01 -0,4% 121,54 122,20 EUR/CHF 1,0732 -0,0% 1,0734 1,0729 GBP/EUR 1,1327 -0,0% 1,1341 1,1471 USD/JPY 113,91 -0,4% 114,42 115,02 GBP/USD 1,2035 -0,1% 1,2045 1,2186

Der Dollar bewegte sich etwas unter dem Stand vom Donnerstagabend. Er hatte am Mittwoch und Donnerstag auf breiter Front abgewertet, nachdem die Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten keine neuen Erkenntnisse zu dessen wirtschaftspolitischen Plänen gebracht hatte. Eine deutliche Erholung blieb aber noch aus, im späten Geschäft kam er sogar nochmals etwas zurück. Aktuell kostet ein Euro rund 1,0640 Dollar. Deutlich unter Druck steht am frühen Montag das britische Pfund. Es leidet unter Presseberichten, wonach Premierministerin Theresa May angeblich einen harten Brexit will.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,41 52,37 +0,1% 0,04 -2,4% Brent/ICE 55,57 55,45 +0,2% 0,12 -2,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 16, 2017 03:57 ET (08:57 GMT)

Am Ölmarkt kamen die Preise nach der Erholung der beiden Vortage zurück, an denen die Ölprese unter anderem vom schwächeren Dollar profitiert hatten. Von dieser Seite am aber nun keine weitere Unterstützung mehr. Daher trat wieder die Frage in den Vordergrund, ob die Förderkürzungen, auf die sich Ölförderländer im November verständigt hatten, tatsächlich in die Tat umgesetzt werden. WTI ermäßigte sich um 1,2 Prozent auf 52,37 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.205,94 1.197,49 +0,7% +8,45 +4,7% Silber (Spot) 16,90 16,81 +0,6% +0,09 +6,1% Platin (Spot) 986,00 983,90 +0,2% +2,10 +9,1% Kupfer-Future 2,69 2,69 -0,0% -0,00 +7,3%

Das Gold legte nach einem volatilen Handelstag 0,2 Prozent zu auf 1.198 Dollar je Feinunze. Es war eine starke Woche für das Edelmetall mit einem Gewinn von rund 2 Prozent und einem kurzzeitigen Ausflug über die 1.200-Dollar-Marke. Vor allem sinkende Kurse beim Dollar, aber auch Unsicherheit an den Aktienmärkten und um die künftige US-Wirtschaftspolitik machten den sicheren Hafen Gold wieder attraktiver.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

BREXIT

Der Brexit-Ausschuss des britischen Parlaments hat Premierministerin Theresa May aufgefordert, bis Mitte Februar einen Plan über den Weg zum Ausscheiden Großbritanniens aus der EU vorzulegen. Das Parlamentsgremium empfahl der Regierung, nach dem Ende der auf zwei Jahre befristeten Austrittsverhandlungen eine Übergangsperiode mit der EU für den freien Handel anzustreben; damit solle die Zeit bis zum Abschluss eines vollständigen Handelsabkommens überbrückt werden.

POLITIK DEUTSCHLAND

Deutschland darf sich nach Ansicht des SPD-Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel angesichts der guten wirtschaftlichen Lage nicht zu sicher fühlen. "Es ist eben richtig gefährlich, den Wählern jetzt - wie CDU und CSU es gerade tun - gigantische Steuersenkungen zu versprechen, anstatt weiter an einer erfolgreichen Zukunft für unser Land zu bauen", sagte er der FAZ. Es sei daher auch falsch, wenn Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble die Haushaltsüberschüsse zur Schuldentilgung nutzen wolle.

POLITIK FRANKREICH

François Fillon ist offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der französischen Konservativen gekürt worden.

POLITIK TÜRKEI

Das türkische Parlament hat in erster Lesung die geplante Verfassungsreform zur Einführung des Präsidialsystems verabschiedet. Die Regierungspartei AKP erreichte die nötige Drei-Fünftel-Mehrheit, um ein Referendum über die Verfassungsreform anzusetzen.

LINDE

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ermittelt wegen möglichem Insiderhandel mit Linde-Aktien im Zusammenhang mit dem zweiten Anlauf zur Fusion mit dem US-Rivalen Praxair.

LUFTHANSA

Eine Maschine der Fluglinie Eurowings mit 297 Menschen an Bord ist am Sonntagmorgen nach einem Bombenalarm in Kuwait notgelandet. Wie die kuwaitische Flugaufsicht mitteilte, handelte es sich um einen Fehlalarm.

ESSILOR/LUXOTTICA

Die französische Essilor und die italienische Luxottica fusionieren, wie Essilor und der Luxottica-Großaktionär Delfin mitgeteilt haben. "EssilorLuxottica" wird mit mehr als 140.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über 15 Milliarden Euro erwirtschaften. Delfin wird seinen gesamten Anteil an Luxottica von rund 62 Prozent gegen neue Essilor-Aktien einbringen. Pro Luxottica-Anteil werden 0,461 Essilor-Aktie fällig. Essilor wird dann ein öffentliches Angebot für die ausstehenden Aktien unterbreiten. Die Unternehmen versprechen sich von der Fusion mittelfristig Umsatz- und Kostensynergien im Volumen von 400 bis 600 Millionen Euro. Diese dürften längerfristig noch steigen.

ACT AIRLINES

Beim Absturz eines Frachtflugzeugs in der Nähe des Flughafens von Bischkek in Kirgistan sind am Montag mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich während des Landeanflugs. Die Maschine der Gesellschaft ACT Airlines stürzte demnach über dicht besiedelten Gebiet ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2017 03:57 ET (08:57 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.