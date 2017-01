Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt (pta012/16.01.2017/10:00) - Im "Standpunkt German Mittelstand"

äußert sich das Team um Ralf Meinerzag regelmäßig zum Markt für

Mittelstands- und Hochzinsanleihen.



Das Jahr 2017 hat so begonnen, wie das Jahr 2016 zu Ende gegangen ist: Die Gebr.

Sanders (ein relativ kleiner Anleiheemittent mit 22 Mio. Euro) haben nun auch

offiziell Insolvenz in Eigenverwaltung beim zuständigen Amtsgericht angemeldet.

Damit wurde allgemein gerechnet.



Was erwarten wir eigentlich nach den vielen Ausfällen von Mittelstandsanleihen

im Jahr 2016 für das Jahr 2017? Überraschenderweise sind Ende des letzten

Jahres die Medien nicht auf unser Team zugekommen und haben gefragt, was wir am

Horizont auf uns zukommen sehen. Regelmäßigen Lesern unseres Standpunktes

wird aufgefallen sein, dass auch wir dieses Mal darauf verzichtet haben einen

Rück- und Ausblick zu formulieren. Warum? Haben wir den Markt für

Mittelstandsanleihen - wie so viele (vielleicht sogar zu Recht) - abgeschrieben?

Wollen wir uns deswegen an Prognosen nicht mehr beteiligen?



Abgeschrieben haben wir den Markt für Mittelstandsanleihen - bei aller

berechtigten Skepsis - nicht. (Egal wie das Produkt zukünftig auch heißen

wird.) Dafür ist es zu wichtig, dass Mittelständler weiterhin den Zugang zum

Kapitalmarkt erhalten. Denn die Basel-Regularien werden es Mittelständler

schwerer machen an Liquidität zu gelangen - die Banken müssen zu viel

Eigenkapital für die Kredite vorhalten. Dennoch gehen wir davon aus, dass wir

auch 2017 wieder mit Ausfällen rechnen müssen. Zum Glück können sie kaum das

Volumen (Anleihen) erreichen wie im Jahr 2016. Die Insolvenzen von German

Pellets, KTG Agrar oder KTG Energie haben tiefe Narben bei den (Privat-)Anlegern

hinterlassen. Solche Ausfälle erwarten wir im Jahr 2017 nicht, weil die meisten

Anleihen, die 2017 auslaufen momentan um die 100 notieren; - aber wir sind auch

nicht naiv oder blauäugig und gehen von einem Jahr ohne Ausfälle aus. Es tummeln

sich leider im Anleihemarkt für kleine und mittlere Unternehmen zu viele

Hasardeure. Deswegen empfehlen wir erneut: Privatanleger sollten, wenn Sie in

Mittelstandsanleihen investieren wollen, dies über Fonds machen.



Der Steubing German Mittelstands Fund I (SGMF I) hat im letzten Jahr eine

sichere Performance von um die 4% erreichen können. Das lag auch daran, dass wir

unsere Anlagepolitik noch einmal deutlich konservativer ausgelegt haben und in

German Pellets, KTG Agrar und KTG Energie nicht investiert waren. Gleichzeitig

haben wir uns von unserer ursprünglichen "buy and hold-Strategie" verabschiedet.

Wir sehen uns die Unternehmen, die das ESUG als "Notausgang" nutzen, genau an.

Wenn die Anleihe-Kurse und der Business Case in Verbindung mit dem

Sanierungskonzept uns ein gutes Chance-Risiko-Profil anzeigen, dann greifen wir

zu. So sind wir in der Lage für unsere Anleger eine ordentliche Performance und

Wertentwicklung zu erreichen und wir engagieren uns weiterhin in einem wichtigen

Markt unserer Volkswirtschaft, der aus unserer Sicht eher an Bedeutung gewinnen

wird. Wir sind der festen Überzeugung, dass der Mittelstand insgesamt

stärker an den Kapitalmarkt muss - aber auch, dass der Mittelstand in

Deutschland nicht nur Fremdkapital sondern auch Eigenkapital generieren sollte.



Viele Geschäftsmodelle, die wir in den letzten Jahren gesehen, und die sich über

Mittelstandsanleihen refinanziert haben, wurden von unserem Team nicht für eine

Fremdkapitalaufnahme identifiziert. Dafür waren auch die Kupons zu niedrig. Das

Potenzial einer viel höheren Eigenkapitalrendite bei der Gabe von Wagniskapital

würde mehr Investoren anlocken, die auch mit den Risiken in ihren Büchern anders

umgehen können. Aber das ist kein Geschäft für Privatanleger.



16. Januar 2017 Kontakt: Ralf Meinerzag, sgmf@steubing.com,

www.germanmittelstandfund.de



