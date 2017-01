Erstaunlicher Beweis: Charttechnik ist grober Unfug



"Charttechnik" verspricht, aus der Analyse von Wertpapierkursverläufen die

zukünftige Kursentwicklung vorhersagen zu können und spaltet die Börsianer

damit in zwei Gruppen - die, die daran glauben und die anderen, für die

Charttechnik nichts ist als Esoterik.



Jochen Grüner, Analyst und Entwickler beim Signalanbieter "DAX heute", meint

dazu: "Irgendwann haben wir uns die Frage gestellt: Steckt in einem Chart

überhaupt eine für eine Vorhersage verwertbare Information?" Wenn dem so ist,

dann müsse ein Kursverlauf, der nicht eine reale Kursentwicklung abbildet

sondern ausschlie?Ylich auf Zufallszahlen beruht, doch anders aussehen. Wie

Grüner erklärt, wären in einem Kursverlauf, in dem jeder Wert durch eine

Zufallsfunktion berechnet wurde, Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und

Zukunft ausgeschlossen. So ein Chart sollte keine Trends oder Chartmuster

erkennen lassen, aus denen in realen Charts mittels Chartanalyse

vermeintlich die Zukunft vorhergesagt wird. Ein Kursverlauf aus

Zufallszahlen müsste vergleichsweise weniger strukturiert sein.



Daraus folgert Grüner: "Wenn jedoch andersrum Kursverläufe, die aus

zufälligen Zahlen generiert wurden, ein ähnliches Bild liefern würden wie

reale, dann würden auch reale Charts nicht mehr Information enthalten als

die zufälligen." Daraus schlie?Yt er weiter, dass auch reale Charts im Grunde

zufällig wären; dass auch in realen Charts kein berechenbarerer Zusammenhang

bestünde zwischen früheren und späteren Kurswerten. Damit wäre die

Existenzberechtigung von Chartanalysen zumindest stark anzuzweifeln.



Dann haben er und seine Kollegen das einfach ausprobiert und Charts aus

zufälligen Zahlen generiert. "Das Ergebnis hat uns überrascht", meint

Grüner. "Man findet wirklich alle möglichen Chartformationen, Trends,

Unterstützungen - und zwar in jedem zufällig erzeugten Chart. Dazu muss er

nicht einmal besonders lang sein."



Arbeitsmappen für Excel und Open Office zum Selbstausprobieren sind im

Downloadbereich bei "DAX heute"

(http://daxheute.eu/ueber-uns/downloads/category/2-charttechnik) zur

Verfügung gestellt.



"Charttechnik ist grober Unfug. Vielleicht haben wir mit dieser Erkenntnis

das Ende des Börsenmittelalters eingeläutet", lächelt Jochen Grüner. Mal

sehen.



