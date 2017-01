Der Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam zufolge besaßen 2016 weltweit acht Milliardäre besitzen genauso viel Vermögen wie die ärmere Hälfte der Menschheit. In ihrer jährlichen Statistik zur weltweiten Vermögensverteilung zeigt Oxfam, dass das reichste Prozent der Weltbevölkerung 50,8 Prozent des weltweiten Vermögens besitzt - und damit mehr als die restlichen 99 Prozent zusammen.

Unter den acht Superreichen - alles Männer - sind Microsoft-Gründer Bill Gates, Großinvestor Warren Buffett, Facebook-CEO Mark Zuckerberg und der ehemalige Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg. Aber auch relativ reiche Länder sind dem Bericht zufolge von sozialer Ungleichheit betroffen: In Deutschland sollen demnach 36 Milliardäre so viel Vermögen besitzen (rund 280 Milliarden Euro) wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung.