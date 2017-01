Bonn - Angesichts guter US-Konjunkturdaten kletterte die Rendite 10-jähriger Treasuries am Freitag zunächst um 7 Basispunkte auf 2,43%, lag aber am Freitagabend mit 2,38% um lediglich 2 Basispunkte über ihrem Niveau vom Vortag, berichten die Analysten von Postbank Research.Auch ihr deutsches Pendant habe im Zuge dieser Bewegung zugelegt. 10-jährige Bundesanleihen hätten mit 0,34% und damit um 3 Basispunkte höher als am Vortag rentiert. Die 5-jährige Bundrendite sei um 1 Basispunkt auf -0,47% geklettert, während 2-jährige Bundesanleihen wie schon am Donnerstag mit -0,71% rentiert hätten. Wegen eines Feiertags finde am US-Rentenmarkt heute kein Handel statt. (16.01.2017/alc/a/a)

