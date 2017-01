Frankfurt - Die Wochenbilanz an den Staatsanleihemärkten fiel erneut positiv aus, so die Experten von Union Investment.Vor allem in den USA habe sich der Trend zu niedrigeren Renditen fortgesetzt. Während die Rendite für die richtungsweisenden Papiere mit zehnjähriger Restlaufzeit im Dezember noch bei 2,6 Prozent gelegen habe, sei in letzter Woche die Marke von 2,31 Prozent unterschritten worden. Mittlerweile mache sich etwas Ernüchterung breit. Viele Investoren würden sich fragen, welche Versprechen der neue US-Präsident Donald Trump wohl umsetzen werde. Mit Spannung sei daher in letzter Woche seine erste Rede erwartet worden. In dieser habe sich Trump jedoch wenig staatsmännisch und auch keine Hinweise auf eventuelle Konjunkturprogramme gegeben. Die Zweifel würden auch dadurch genährt, dass er mit seinen Positionen zu bestimmten Themen die republikanische Partei zu spalten drohe. Insofern bestehe durchaus Skepsis, ob er seine Maßnahmen später - trotz der Mehrheit der Republikaner in beiden Kammern - auch so einfach umsetzen können werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...