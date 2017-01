Paris - Der Jahresanfang 2017 gestaltet sich für Goldanleger vielversprechend, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nachdem die Fans des Edelmetalls im vergangenen Jahr eine klassische Berg- und Talfahrt erlebt hätten, würden das jüngste Kratzen der Goldpreisnotierung an der 1.200 US-Dollar-Marke und das damit verbundene neue 7-Wochen-Hoch einen gelungenen Start darstellen. Dass dies aber noch nicht zwingend eine Indikation für den restlichen Jahresverlauf sein muss, haben die Analysten der BNP Paribas vor drei Wochen bereits angedeutet: In den vergangenen drei Jahren hat Gold jeweils zu Jahresbeginn immer davon profitiert, dass an den Aktienmärkten nach der Jahresendrally die Gewinnmitnahmen zugenommen und Anleger in der Folge zunächst den Goldhafen angesteuert hatten - in zwei dieser drei Jahre ging es im Anschluss daran dennoch deutlich bergab.

