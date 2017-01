Die Wertpapierexperten der Großbank Credit Suisse haben die Beobachtung der Aktien des Chipherstellers ams aufgenommen. In ihrer ersten Studie zu den ams-Anteilsscheinen stufen sie die Papiere mit einem Kursziel von 44,00 Schweizer Franken und einem Anlagevotum von "Outperform" ein.

Die Umsatzschätzungen der Credit Suisse für ams liegen etwa 20 Prozent über dem Konsensus. Grund für die positive Bewertung sei, dass der Chiphersteller an Projekten mit großem Kundeninteresse arbeite, schreibt Analyst Felix Remmers in der ersten Einschätzung. Konkret erwartet er "einen signifikanten Anstieg des verkauften Werts pro iPhone von 0,39 US-Dollar beim aktuellen iPhone 7 auf 2,70 Dollar beim neuen iPhone 8".

Demnach könnte ams mit seinen Zulieferteilen von neuen Funktionen des iPhones profitieren. Die Credit Suisse sieht ihre These durch ams-Prognosen und angekündigte Langzeitinvestitionen sowie verstärkten Forschungs- und Entwicklungsausgaben unterstützt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Credit-Suisse-Analysten 1,21 Euro für 2016, sowie 1,42 bzw. 2,72 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,28 Euro für 2016, sowie 0,18 bzw. 0,50 Euro für 2017 bzw. 2018.

Am Montagvormittag notierten die ams-Titel an der Zürcher Börse mit plus 4,03 Prozent bei 32,30 CHF.

