Die Aktie des Premium-Mode-Herstellers Hugo Boss steigt heute um über 8% und befindet sich damit an der Spitze unter allen MDax-Titeln. Hugo Boss hat das vergangene Jahr wie erwartet mit einem Umsatzrückgang abgeschlossen. Die Erlöse gingen 2016 laut vorläufigen Zahlen um vier Prozent auf 2,7 Milliarden Euro zurück, wie Hugo Boss am Montag in Metzingen mitteilte. Um Währungseffekte...

