One Square Advisory Services GmbH: KTG Energie: Gläubigerversammlung am 3. Februar 2017 in Neuruppin und Abstimmung über den Insolvenzplan der Eigenverwaltung

16.01.2017 / 11:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Im Insolvenzverfahren der KTG Energie AG werden am 3. Februar 2017 mehrere Gläubigerversammlungen in Neuruppin stattfinden:

1) Der Berichts- und Prüftermin in dem über den Fortgang des Verfahrens und die Prüfung der angemeldeten Forderungen entschieden wird, findet am 3.02.2017, 10.30 Uhr, (Einlass ab 9.00 Uhr) in der Kulturkirche/Pfarrkirche Neuruppin (gegenüber dem Amtsgericht Neuruppin), Virchowstraße 41, 16816 Neuruppin statt.

2) Der Erörterungs- und Abstimmungstermin über den von der Eigenverwaltung vorgelegten Insolvenzplan findet am 3.02.2017, 13.00 Uhr in der Kulturkirche/Pfarrkirche Neuruppin (gegenüber dem Amtsgericht Neuruppin), Virchowstraße 41, 16816 Neuruppin statt.

Die One Square Advisory Services GmbH hat den von der Eigenverwaltung vorgelegten Insolvenzplan geprüft und ist der Auffassung, dass der Insolvenzplan die Position der Anleihegläubiger im Verfahren nicht ausreichend berücksichtigt. Entsprechende Stellungnahmen hat die One Square Advisory Services GmbH beim Insolvenzgericht eingereicht. Im Falle einer Annahme des Insolvenzplans am 3. Februar 2017 verlieren die Anleihegläubiger nach Auffassung der One Square Advisory Services GmbH die Möglichkeit, eine Nachbesserung des Insolvenzplans zu erreichen oder eine sinnvolle Alternative zu dem von der Eigenverwaltung eingereichten Insolvenzplan durchzusetzen, die zu einer höheren Befriedigung der Anleihegläubiger führen könnte.

Die One Square Advisory Services GmbH empfiehlt allen Anleihegläubigern daher dringend an den Gläubigerversammlungen am 3. Februar 2017 in Neuruppin teilzunehmen oder sich durch mit der One Square Advisory Services GmbH zusammenarbeitende Rechtsanwälte vertreten zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass für eine Teilnahme an den Gläubigerversammlungen folgende Dokumente benötigt werden:

- Ein aktueller Depotauszug als Nachweis Ihrer Gläubigerstellung - Nachweis der Identität bei natürlichen Personen durch Personalausweis, bei juristischen Personen einen Handelsregisterauszug der Gesellschaft bzw. falls es sich bei der Gesellschaft um eine ausländische Gesellschaft handelt, ein dem Handelsregisterauszug gleichstehendes Dokument, einschließlich Übersetzung und Apostille. Aus den Dokumenten muss sich die Zeichnungsberechtigung der handelnden Personen ergeben. Bitte beachten Sie, dass das Gericht eine Vertretung im Termin nur durch einen Rechtsanwalt zulässt.

Des Weiteren fordert das Gericht alle Anleihegläubiger der KTG Energie AG auf, ihre Forderungen beim Sachwalter, Herrn Prof. Dr. Torsten Martini, Kurfürstendamm 26a, 10719 Berlin, zur Insolvenztabelle bis zum 24.01.2017 anzumelden.

Kontakt:

One Square Advisory Services GmbH

Theatinerstr. 36

80333 München

Fax: +49 (89) 15 98 98 22

KTG-Energie@onesquareadvisors.com

