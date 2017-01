Linz - Letzte Woche Donnerstag wurden die Inflationsdaten von Schweden veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit einem Wert von 1,70 Prozent im Jahresvergleich habe der positive Trend der letzten Monate bestätigt werden können. Auch die Riksbank nehme diese Entwicklung bereits in ihre Entscheidungen über die weitere Geldpolitik auf. Bei ihrer letzten Sitzung am 21. Dezember sei zwar eine Verlängerung des bestehenden Anleihekaufprogramms beschlossen worden, allerdings sei die Ausweitung des Volumens vergleichsweise gering ausgefallen.

