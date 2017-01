Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe zwei Safe-Anleihen der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) auf den EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) vor.Wer mithilfe von Index-Tracker-Zertifikaten oder ETFs an einem Kursanstieg des EURO STOXX 50-Index partizipieren möchte, übernehme automatisch das Risiko, voll und ganz an einem Kursrückgang des Index beteiligt zu sein. Akzeptiere man hingegen die Deckelung der potenziellen Gewinnchance, dann lasse sich das absolute Verlustrisiko deutlich reduzieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...