Sorgen um die künftigen Exporte in die USA lassen die Anleger heute vorsichtig agieren. Der DAX startete mit Abschlägen in die neue Woche. Unter Verkaufsdruck standen vor allem die Autowerte BMW, Daimler und VW Vorzüge. Zuvor hatte der künftige US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit Grenzzöllen gedroht. Stark gefragt sind heute die Aktien von Hugo Boss nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen. Holger Scholze berichtet.