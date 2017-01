Unterföhring (ots) -



Jon Schnee, heiß wie Lava: Frauentraum Kit Harington ("Game of Thrones") bringt mit gestähltem Sixpack die weiblichen Fans als Gladiator genauso in Wallung wie der Vesuv die Bewohner des antiken Pompeii. Die dem Untergang geweihte römische Metropole ist auf jeden Fall eine prächtige Kulisse für spektakuläre Sandalen-Action ... ProSieben zeigt "Pompeii" am Sonntag, 22. Januar 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



Fakten:



- Der Ausbruch des Vesuvs im Jahre 79 n. Chr. begrub die Stadt unter einer meterhohen Stein- und Ascheschicht. Pompeii geriet in Vergessenheit, bis es im 18. Jahrhundert wiederentdeckt wurde. Durch die perfekte Konservierung von Menschen, Gebäuden und Gegenständen für über 1900 Jahre trug Pompeii maßgeblich zur Erforschung der antiken Welt bei. Die Ausgrabungen dauern bis heute an.



- Zwar soll einem Teil der rund 20.000 Einwohner Pompeiis in den frühen Stunden des Ausbruchs die Flucht gelungen sein, Experten vermuten jedoch bis zu 16.000 Todesopfer. 1500 von ihnen fand man als sogenannte Steinmumien in den Ruinen der Stadt. Sie starben durch giftige Glutaschewolken, die mit einer rasenden Geschwindigkeit alles in einer Umgebung von 15 Kilometern um den Vulkan auslöschten.



Inhalt: Im Jahre 79 n. Chr. ist Pompeii eine blühende Handelsmetropole am Fuße des Vesuvs. Gerade als der Vulkan durch kleinere Beben wieder zum Leben erweckt wird, kommt auch Gladiatorensklave Milo (Kit Harrington) in der Hafenstadt an und verliebt sich in die schöne, für ihn jedoch unerreichbare Cassia (Emily Browning). Nicht nur gesellschaftliche Unterschiede machen die Liebe zwischen Milo und der reichen Tochter des Stadtoberhauptes Severus (Jared Harris) unmöglich: Cassia ist ausgerechnet dem skrupellosen Senator Corvus (Kiefer Sutherland) versprochen, der einst für den Überfall auf Milos keltisches Heimatdorf verantwortlich war. Als in der Arena zu Ehren des Senators die Schlacht gegen die Kelten nachgestellt werden soll, sieht Milo die Zeit für seine langgehegte Rache gekommen. Doch noch während des Kampfes beginnt die Erde stärker zu beben als je zuvor und die Flucht vor der tödlichen Glut beginnt ...



"Pompeii" (OT: "Pompeii") Am Sonntag, 22. Januar 2017, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA, D, CND 2014 Genre: Action Regie: Paul W. S. Anderson



