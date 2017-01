Ein Chemieunternehmen aus dem bayerischen Trostberg soll 2017 als erster Unternehmen an die Frankfurter Börse gehen. Alzchem will so eine neue Anlage zur Produktion von Tierfutter-Zusatzstoffen finanzieren.

Der Spezialchemie-Hersteller Alzchem aus dem bayerischen Trostberg strebt als erstes Unternehmen in diesem Jahr an die Frankfurter Börse. Die Finanzinvestoren Peter Löw und Martin Vorderwülbecke, die Alzchem 2009 von Evonik gekauft hatten, suchen damit den Ausstieg. Die Erstnotiz ist bis Mitte Februar geplant. Die Firma selbst will mit dem Börsengang 40 bis ...

