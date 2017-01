Jetzt wird es doch langsam ungemütlicher für die deutschen Autobauer. Ein Euro, der langsam einen Boden bildet und ein kommender US-Präsident, der ausländische Hersteller hart rannehmen will … das ist kein Umfeld, das die Anleger unmittelbar dazu motivieren würde, ausgerechnet bei Daimler zuzugreifen. Doch noch ist charttechnisch nicht viel angebrannt. Richtig eng würde es erst einen Tick unterhalb des aktuellen Niveaus - dann aber womöglich richtig? Dazu gleich ein Blick auf den Chart.

Basis der aktuellen Abgaben ist die Aussage Trumps, dass ihm 35 Prozent Strafzoll vorschweben für Automobilhersteller, die in den USA Autos verkaufen wollen, diese aber außerhalb der USA, z.B. in Mexiko, billiger herstellen lassen, ohne dass die USA in Bezug auf Jobs und Steuern davon etwas abbekommen. Das klingt wie eine willkürliche Zahl, dürfte aber ernst gemeint sein. Und mit einem Preisaufschlag von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...