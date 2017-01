Liebe Trader,

schon seit etwa zehn Jahren geht es in der Lufthansa-Aktie äußerst volatil zu, das Wertpapier schwankt grob zwischen 23,00 und 8,00 Euro wild auf und ab. Besonders in den letzten zwei Jahren konnte innerhalb einer kleineren Schwankungsbreite kein solider Trend gebildet werden, das Papier verharrte zwischen 9,89 und auf der Oberseite 15,53 Euro grob seitwärts. Hoffnung machte jedoch der letzte Aufwärtsschub von 9,10 Euro bis an den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis um 13,00 Euro, anschließend fiel die Aktie der Lufthansa in einen bullish anmutenden symmetrischen Keil und hätte eigentlich zur Oberseite ausbrechen sollte. Dies wussten Verkäufer jedoch zu verhindern und schickten das Papier stattdessen abwärts, wodurch die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf Tagesbasis gebrochen worden sind und im heutigen Handel bis nahe an die Kurslücke aus Oktober 2016 Rücksetzer abwärts geführt haben. Es ist aber anzunehmen, dass das Gap aus Oktober 2016 bald geschlossen wird und hierdurch noch kurzfristige Short-Chancen bei der Lufthansa-Aktie bestehen.

Short-Chance:

Geht es mit den Kursnotierungen der Lufthansa-Aktie in den kommenden Handelsstunden nun unter das Niveau von 11,02 Euro abwärts, so ist mit einem Kursrückgang an die untere Kurlückenbegrenzung um 10,46 Euro zu rechnen und kann bestens auf der Short-Seite nachgehandelt werden. Eine entsprechende Verlustbegrenzung bei einem Einstieg unter dem favorisierten Kursniveau sollte dann aber noch oberhalb der Marke von 11,54 Euro angesetzt werden. Sollte es hingegen zu einem sofortigen Turnaround und einen Kursanstieg über die Vorwochenhochs von 11,80 Euro kommen, so ist mit einer sukzessiven Erholung zurück auf das Niveau von grob 12,20 Euro zu rechnen. Aber erst darüber dürfte sich die Aktie der Lufthansa AG weiter in Richtung der Jahreshochs aus 2016 bei 13,19 Euro hocharbeiten können und die Charttechnische Situation insgesamt entspannen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 11,00 Euro

Kursziel: 10,46 Euro

Stopp: > 11,54 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,54 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Lufthansa AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 11,32 Euro; 11:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

