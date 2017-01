Das Management von Celgene (WKN:881244) gab auf der jährlichen JP Morgan Healthcare Conference eine Präsentation, um den Industriebeobachtern die Pläne für die Zukunft vorzustellen. Die Präsentation beinhaltete einige Updates auf den Ausblick sowie einen Blick in die Pläne des Managements für die Pipeline. Liegen die besten Tage des Unternehmens noch vor ihm?

Neuer Ausblick

In den letzten fünf Jahren wuchsen die Umsätze und Gewinne des Unternehmens jeweils um 20 % und um 25 % pro Jahr. Basierend auf dem neuen Ausblick des Managements wird sich dieses zweistellige Wachstum so schnell auch nicht ändern.



Der vorläufige Rückblick auf 2016 geht von Endergebnissen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...