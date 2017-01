Bad Marienberg - INDUSTRIA Wohnen hat das Geschäftsjahr 2016 erfolgreich abgeschlossen und den profitablen Wachstumskurs konsequent fortgesetzt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Für die von INDUSTRIA Wohnen gemanagten Fonds und den Eigenbestand wurden 2016 Immobilien im Volumen von über 300 Millionen Euro angekauft. Gleichzeitig wurden Verkaufsumsätze in Höhe von 86 Mio. EUR getätigt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete der Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien mit 90 Mitarbeitern erneut einen Jahresüberschuss von über 10 Millionen Euro vor Steuern.

