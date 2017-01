CHICAGO, IL und NEW YORK, NY -- (Marketwired) -- 01/16/17 -- NRF BIG Show & EXPO ShopperTrak, eine Geschäftseinheit von Tyco Retail Solutions, gab heute Produktneuerungen bekannt, einschließlich seinen Global Index, der Daten über die Besuche von Einkäufern auf internationaler Ebene bereitstellt, um beispiellose Einblicke in das Verbraucherverhalten zu gewähren. Der Einblick in weltweite Daten ermöglicht es Einzelhändlern und Einkaufszentren, sich entwickelnde Einkaufstrends zu erkennen und ihre Performance lokal, regional, national und international zu bewerten.

Der Global Index von ShopperTrak bietet Einblick in die Geschehnisse in der veränderlichen Einzelhandelslandschaft. Dies ist für Einzelhändler ausschlaggebend, die eine Weltansicht benötigen, um in der Branche zu konkurrieren und Erfolg zu haben. Mit einem unübertroffenen Umfang und einer weltweiten Reichweite zählt der Einzelhandelsindex jährlich mehr als 40 Milliarden Besuche von globalen Einkäufern und stellt Details bis hin zur Postleitzahl bereit.

"Wir sind ausgesprochen stolz darauf, einen Marktbedarf zu decken, indem wir Daten über die Besuche von Einkäufern aus aller Welt bereitstellen. Unser Global Index, eine Branchenneuheit, erkennt an, dass wir in einer globalen Umwelt leben und sich die Beschaffenheit des Einzelhandels, der nun ein umfassendes Verständnis des Einkäuferverhaltens erfordert, weiterentwickelt hat," so Nick Pompa, General Manager von ShopperTrak.

Außerdem erweiterte ShopperTrak sein Market Intelligence-Angebot mit Luxus- und Outlet-Kategorien, die zur Benchmarking-Lösung hinzugefügt wurden. Ausgerüstet mit den Daten über die Besuche von Einkäufern aus Nordamerika können die Benutzer von Market Intelligence angepasste Märkte schaffen, indem sie Postleitzahlen entsprechend ihrer Handelsbereiche gruppieren. Anders als andere Produkte ist Market Intelligence am nächsten Tag verfügbar. Die hinzugefügten Luxus- und Outlet-Kategorien sollen Einzelhändlern helfen, ihre Performance in diesen schnell wachsenden Segmenten zu kontextualisieren und ihr Geschäft zu verbessern.

"Während der Online- und Ladenverkauf undeutlich wird, ändern sich die KPIs des Einzelhandels. Die Vertriebsdaten des gleichen Ladens bieten einfach keinen aussagekräftigen Vergleich mehr," fügte Pompa hinzu. "Verkehrsdaten sind jedoch unerlässlich, um die regionale, nationale und internationale Performance einzelner Läden zu bestimmen. Das neue Ziel ist es, alle Läden basierend auf weiterentwickelten KPIs zu messen, um eine unternehmensweite Excellence und Differenzierung im Wettbewerb sicherzustellen."

Als Teil von Tyco Retail Solutions bietet ShopperTrak umsetzbare Einblicke in den Einzelhandelsverkehr, die zusammen mit der Sichtbarkeit des Inventars und Schadensverhütung alle wichtigen Aspekte des Einzelhandelsbetriebs verbinden und den Zustand eines Unternehmens genau darstellen. Diese ganzheitliche Betrachtung erlaubt es Einzelhändlern, ihre Aktivitäten zu optimieren und ihren Reingewinn zu erhöhen.

Für weitere Informationen zu ShopperTrak besuchen Sie Stand 3563 von Tyco Retail Solutions auf der NRF Big Show oder www.shoppertrak.com.

Über ShopperTrak

ShopperTrak ist der weltweit führende Anbieter von standortbasierten Analysen, die Einblick in das Verbraucherverhalten bieten, um Rentabilität und Effektivität zu steigern. Durch die Nutzung von Analysen ermöglicht ShopperTrak es seinen Klienten, ihre Kunden besser zu verstehen, das Einkaufserlebnis zu steigern und letztendlich Kundenverkehr, Anzahl der Käufe und Transaktionsumfang zu erhöhen.

ShopperTrak gehört jetzt zu Tyco Retail Solutions, dem Marktführer bei Retail-Performance und Sicherheitslösungen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.shoppertrak.com.

Über Tyco Retail Solutions

Tyco Retail Solutions, Teil von Johnson Controls, ist ein führender Anbieter von analysenbasierter Verlustvorbeugung, Inventarintelligenz und Verkehrseinblicken. Tycos Lösungen bieten Echtzeit-Transparenz und vorausschauende Analysen, die Einzelhändlern helfen, ihre Geschäftsergebnisse zu maximieren und das Kundenerlebnis in einer digital gesteuerten Einkaufswelt zu verbessern. Mit mehr als 1,5 Millionen Datenerfassungsgeräten auf dem Einzelhandelsmarkt erfasst Tyco jährlich mehr als 40 Milliarden Besuche von Einkäufern, um Einzelhändlern umsetzbare Erkenntnisse zur Optimierung der betrieblichen Leistung bereitzustellen. Weltweit trägt Tyco mit seinen führenden Marken Sensormatic(R), ShopperTrak(R) und TrueVUE sowie einer umfassenden Suite von Premium-Sicherheitslösungen zum Schutz von 80 Prozent der 200 weltweit größten Handelsketten bei. Weitere Informationen finden Sie unter TycoRetailSolutions.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter sowie unserem YouTube-Kanal.

Kontakt:

Jennifer Braner

ShopperTrak

jbraner@shoppertrak.com

312 676 8342