NEUHAUSEN, SCHWEIZ und NEW YORK, NY, USA -- (Marketwired) -- 01/16/17 -- NRF BIG Show & EXPO -- Tyco Retail Solutions (www.tycoretailsolutions.com) präsentiert heute auf der vom 15. bis 17. Januar in New York stattfindenden NRF Big Show and Expo 2017 sein Portfolio an IoT-Lösungen für die Bereitstellung von Laden-Sichtbarkeit in Echtzeit und Vorhersageanalysen, um den Verkauf zu fördern, Arbeitsabläufe zu verbessern und eine differenzierte Markenerfahrung zu liefern. Um Arbeitsabläufe in Läden für den Erfolg in der heutigen, immer verbundenen Welt des Unified Commerce zu transformieren, müssen Einzelhändler Einblick in die Verfügbarkeit von Inventar, Verluste und Käuferaktivitäten im gesamten Laden sowie der gesamten Lieferkette haben. Mit den IoT-fähigen Lösungen von Tyco Retail haben Einzelhändler die Möglichkeiten und Informationen, um ihre Geschäftsergebnisse zu maximieren sowie die personalisierte, nahtlose Kauferfahrung der Verbraucher in der heutigen, digital gesteuerten Einkaufswelt zu ermöglichen.

Das IoT-Ökosystem von Tyco umfasst RFID-Technologie, Sensoren, Sicherheitssysteme, Videoanalyse, Geräteverwaltung und Managed Services. Als Teil dieses verbundenen Ökosystems bietet Tyco eine Vorschau seiner neuen ladenbasierten Cloud-Analytik und Managed Services-Angebote, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Einzelhändlern zugeschnitten sind. Diese Dienste helfen dabei, Kosten zu senken und Komplexität zu verringern sowie die Verwaltung von Programmen und Daten zu vereinfachen, um ein starkes Endergebnis zu fördern.

"Das Interesse zukunftsorientierter Einzelhändler an IoT richtet sich auf Verbindung von Filialen, Inventar, Käufern und Mitarbeitern im digitalen Einzelhandel", so Bjoern Petersen, Präsident von Tyco Retail Solutions. "Durch unsere prädiktiven, umsetzbaren Erkenntnisse können wir unseren Einzelhandelskunden dabei helfen, ein differenziertes Markenerlebnis in der heutigen, verbundenen Einkaufswelt zu schaffen, um letztlich den Umsatz zu steigern und Geschäftsergebnisse zu maximieren."

Tycos auf Vorhersageanalyse basierende Loss Prevention, Inventory Intelligence und Traffic Insights ermöglichen es Einzelhändlern, effizienter zu agieren und besser fundierte Entscheidungen zu treffen, um den Wunsch der Verbraucher nach einem mehr einheitlicheren Einkaufserlebnis nachzukommen. Besuchen Sie Stand 3563 und sehen Sie sich Experience What's in Store mit Tycos führenden Marken Sensormatic(R), ShopperTrak und TrueVUE(R) an.

Über Tyco Retail Solutions

Tyco Retail Solutions, Teil von Johnson Controls, ist ein führender Anbieter von analysenbasierter Verlustvorbeugung, Inventarintelligenz und Verkehrseinblicken. Tycos Lösungen bieten Echtzeit-Transparenz und vorausschauende Analysen, die Einzelhändlern helfen, ihre Geschäftsergebnisse zu maximieren und das Kundenerlebnis in einer digital gesteuerten Einkaufswelt zu verbessern. Mit mehr als 1,5 Millionen Datenerfassungsgeräten auf dem Einzelhandelsmarkt erfasst Tyco jährlich mehr als 40 Milliarden Besuche von Einkäufern, um Einzelhändlern umsetzbare Erkenntnisse zur Optimierung der betrieblichen Leistung bereitzustellen. Weltweit trägt Tyco mit seinen führenden Marken Sensormatic(R), ShopperTrak und TrueVUE(R) sowie einer umfassenden Suite von Premium-Sicherheitslösungen zum Schutz von 80 % der 200 weltweit größten Handelsketten bei. Weitere Informationen finden Sie auf TycoRetailSolutions.com oder LinkedIn, Twitter sowie unserem YouTube-Kanal.

TYCO ist eine Marke bzw. eine eingetragene Handelsmarke. Die unbefugte Nutzung ist streng verboten.

Bild verfügbar: http://www2.marketwire.com/mw/frame_mw?attachid=3098871







Ansprechpartner für Medien:

Anne Lines

Matter Communications

+1 (978) 518 - 4512

TRS@matternow.com