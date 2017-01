Seit einiger Zeit befindet sich der Ölpreis im Erholungsmodus. Ausgelöst wurde dieser durch die Ankündigung der OPEC die Öl-Fördermengen zu reduzieren. Von Anfang an ging man aber davon aus, dass sich nicht jeder an diese Reduzierung halten wird. Thorsten Küfner vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR über die mögliche Disziplin der Öl-Förderstaaten und die weiteren Aussichten des Ölpreises. Der Experte blickt neben dem Ölpreis auf Shell, BASF, Petrobras und Gazprom. Was für die beiden Aktien spricht, erfahren Sie im folgenden Interview.