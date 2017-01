Von Bertrand Benoit, Anton Troianovski und Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat Russland vorgeworfen, einen "Propagandakrieg" vor der Bundestagswahl im September zu führen, um Teile der deutschen Bevölkerung zu beeinflussen.

In einem Interview mit dem Wall Street Journal warnte der CDU-Politiker vor Protektionismus, sprach sich aber auch für eine bestmögliche Zusammenarbeit mit der Regierung des gewählten US-Präsidenten Donald Trump aus. Von Großbritannien forderte Schäuble, sich darüber klar zu werden, was es wolle.

Schäuble prangerte in dem Interview konkret "Beeinflussungsversuche durch Verleumdung, durch Lügen und Falschmeldungen" Russlands an und forderte: "Dem müssen wir entgegentreten." Ein beachtlicher Bevölkerungsanteil in Deutschland spreche zu Hause russisch. "Einige Leute werden durch das russischsprachige, staatlich finanzierte und gelenkte Fernsehen mit Fake News irregeführt", meinte er. "Das kann man nicht anders als als Propagandakrieg bezeichnen."

Keine Belehrungen für Trump aus Berlin

Die Befürchtungen des deutschen Finanzministers unterstreichen eine zunehmende Spaltung der westlichen Welt seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten über die Frage des Umgangs mit Moskau. Schäuble warnte die kommende Regierung in Washington aber auch vor Protektionismus und legte so eine weitere potenzielle Meinungsverschiedenheit mit Trump offen, der bisher ein erklärter Kritiker des Freihandels ist.

"Offene Märkte sind der beste Weg zu nachhaltigem Wachstum in allen Teilen der Welt", hob der Finanzminister hervor. "Wer auf Wachstum setzt - und ich vermute, diese Administration wird eher eine wachstumsfreundliche sein -, muss für offene Märkte sein." Protektionismus sei trotz möglicher kurzfristiger Vorteile langfristig immer schädlich - und besonders gelte dies für diejenigen, die protektionistische Politik betrieben.

Schäuble betonte, er wolle jedoch "keine Belehrungen" erteilen. Generell machte er sich dafür stark, "so gut wie möglich" mit Trump und seiner Regierung zusammenzuarbeiten. "Auch in Deutschland wird im Wahlkampf vieles gesagt, was in der wirklichen Politik hinterher anders ist", gab er zu bedenken.

Schäuble gegen reinen Handelsvertrag mit London

Großbritannien mahnte Schäuble dazu, sich darüber klar zu werden, "was es am Ende für eine Situation will". Gleichzeitig machte er sich für eine Lösung im beiderseitigen Interesse stark und zweifelte an, dass ein bloßer Handelsvertrag eine solche ist. "Ich glaube nicht, dass es die optimale Lösung ist", sagte der CDU-Politiker. "Ich denke, dass sich die britische Regierung das noch einmal sehr genau überlegen wird." Der Finanzplatz London werde auch nach dem Brexit wichtig sein.

Für die deutsche Präsidentschaft bei den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) kündigte der Finanzminister an, dass dort der Schwerpunkt besonders auf der Nachhaltigkeit von Investitionen und Infrastrukturmaßnahmen liegen solle, um somit eine "stärkere Widerstandsfähigkeit" der Volkswirtschaften zu erreichen.

Im Zentrum der Debatten sollten auch die Chancen wie die Risikopotenziale stehen, die die Digitalisierung der Finanzmärkte berge. "Wir wollen in unserer Präsidentschaft alles daran setzen, dass die G20 ihren Beitrag zu einer stabilen globalen wirtschaftlichen Entwicklung leisten kann", versprach Schäuble.

(Das Interview führten Bertrand Benoit und Anton Troianovski, deutsche Fassung von Andreas Kißler)

January 16, 2017 06:19 ET (11:19 GMT)

