Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Alina Schröder (31) wird zum 1. Februar 2017 Programmchefin von DASDING. Die Koblenzerin soll für das junge Publikum die multimediale Welle weiterentwickeln, deren Inhalte im Radio und Online verbreitet werden. Der derzeitige Programmchef Wolfgang Gushurst (45) übernimmt ab Februar die Leitung der neuen Hauptabteilung Kultur, Wissen, SWR2 beim Südwestrundfunk (SWR). Der bisherige DASDING Wort-Chef Simon Dreidoppel ist bereits seit Dezember 2016 stellvertretender Programmchef von DASDING.



Alina Schröder zu ihrer neuen Aufgabe: "DASDING als junges, innovatives Programm fasziniert mich. Ich freue mich sehr darauf, diese Welle und das großartige Team dahinter als Programmchefin leiten zu dürfen und neue Impulse zu setzen. Es kommen neue Herausforderungen auf DASDING als junges, öffentlich-rechtliches Programm zu. Das Thema Crossmedialität wird weiter an Bedeutung gewinnen. DASDING gilt als Innovationslabor des SWR. Genau darauf möchte ich aufbauen und weitere Entwicklungen anstoßen - mutig, kreativ und ein bisschen wild. Und das Wichtigste dabei: unser Hörerinnen und Hörer ernst nehmen."



Vita Alina Schröder



Alina Schröder wurde am 15. Mai 1985 in Koblenz geboren. Sie studierte Medienwissenschaft, Psychologie und Volkswirtschaftslehre in Bonn und absolvierte nach ihrem Studienabschluss ein journalistisches Volontariat beim SWR. Ab 2012 war Schröder als trimediale Redakteurin für DASDING, DASDING.tv und EinsPlus tätig. Seit 2015 präsentierte und produzierte sie den wöchentlichen Videoblog "Alina - Die Liebe und der Sex".



Weitere Informationen auf www.SWR.de/kommunikation



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2



Pressekontakt: Anja Görzel, Tel. 0711 929 11046, anja.goerzel@SWR.de