Die Öl- und Heizölpreise sind mit geringfügigen Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Kunden können mit ca. 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter weniger rechnen als am Freitag. Der Wochenauftakt am Ölmarkt dürfe sich auch im Tagesverlauf ruhig gestalten. In den USA begeht man den Martin-Luther-King-Day und an den Börsen wird nur eingeschränkt gehandelt. Im Wochenverlauf dürften dann die neuesten ...

