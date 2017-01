Original-Research: aventron AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Unternehmen: aventron AG ISIN: CH0023777235 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 16.01.2017 Kursziel: 13,00 Schweizer Franken Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu aventron AG (ISIN: CH0023777235) veröffentlicht. Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CHF 13,00.

Zusammenfassung: Im Jahr 2016 hat aventron ihre Kapazität von 160 MW auf 350 MW mehr als verdoppelt. Das vergrößerte Grünstromanlagen-Portfolio dürfte in 2016 ca. CHF 49 Mio. Umsatz generieren. Basierend auf dem gegenwärtigen Portfolio erwartet das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von ca. 50% in 2017. aventron hat ihr mittelfristiges Ziel einer Kapazität von 500 MW und einer Stromproduktion von 1.050 GWh bekräftigt. Nach dem stärker als erwartet ausgefallenen Wachstum der Portfolio-Kapazität in 2016 haben wir unsere Umsatz- und EBITDA-Schätzungen für 2017 und die Folgejahre angehoben. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von CHF 13,00. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on aventron AG (ISIN: CH0023777235). Analyst Dr Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his CHF 13.00 price target.

Abstract: In 2016, aventron more than doubled its capacity from 160 MW to 350 MW. The enlarged portfolio of green power assets looks set to generate revenues of almost CHF 49m in 2016. Based on the current portfolio, the company expects revenue growth of ca. 50% in 2017. aventron has reiterated its medium-term target of 500 MW capacity and 1,050 GWh of power production by 2020. Following the stronger than anticipated growth of the asset base in 2016, we have increased our revenue forecasts for 2017E and the following years. An updated DCF model still yields a CHF 13.00 price target. We confirm our Buy rating.

