Hannover - Seitwärts tendierten in den letzten Tagen die Renditen der Benchmarkanleihen: Die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen notieren bei knapp über 0,30%, die der US-Treasuries bei knapp unter 2,40%, so die Analysten der Nord LB.Mit Spannung würden die anstehenden Konjunkturdaten im Wochenverlauf, der Vortrag Theresa Mays zu ihren Brexit-Plänen und die Vereidigung Donald Trumps zum US-Präsidenten erwartet. Insbesondere von Trump würden langsam handfeste Pläne zum Erreichen seiner wirtschaftspolitischen Ziele gefordert. Es scheine sich zunehmend anzudeuten, dass die Konjunktureuphorie vieler Marktteilnehmer nun eingepreist sei und mittlerweile auch übertrieben sein könnte. Unbedachte Aussagen von Trump dürften in Zukunft die Regel werden und könnten jederzeit für Marktreaktionen sorgen. Dann könnte auch immer wieder safe-haven Zuflüsse einsetzen, was jeden Renditeanstieg begrenzen sollte. (16.01.2017/alc/a/a)

