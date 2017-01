Hannover - Nachdem die Marktteilnehmer mit Blick auf die Entwicklungen an den internationalen Rohölmärkten stark auf die Einigungen zu Fördermengenbegrenzungen durch die OPEC und andere global bedeutende Rohölproduzenten (wie beispielsweise Russland) fokussierten, drängt sich am aktuellen Rand wieder die unkonventionelle Förderindustrie in Nordamerika in den Vordergrund, so die Analysten der Nord LB.

