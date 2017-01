Berlin (ots) - Schon 2.000 Namensvorschläge für den kleinen Berliner Eisbären Wir sind Eisbär! Und die ganze Welt macht mit. radioBERLIN 88,8 sucht nach dem perfekten Namen für den kleinen Eisbären im Berliner Tierpark. Bislang sind über 2.000 Namensvorschläge eingereicht worden - darunter sogar Ideen aus Schweden, den USA und Kanada. Internationale Namensvorschläge erreichen uns auch über Twitter und Facebook.



Unter den Vorschlägen sind eher ausgefallene Namen wie Nanuk, Schneeball oder Frosty. Viele Vorschläge stellen aber auch den Berlin-Bezug her wie etwa Paule, Bolle oder Alex. Den Namen Fritz oder Friedrich nennen viele Hörer, weil der kleine Eisbär in Berlin-Friedrichsfelde geboren wurde.



Auch der Berliner Eishockey-Verein "Eisbären Berlin" hat sich bei Twitter zu der Namenssuche geäußert: "Wir freuen uns erstmal. Und könnten uns durchaus Sven, Felle oder auch Peter John vorstellen. Ach, oder was wäre mit Hartmut?!?" Warum denn Hartmut? Die Eisbären in einem weiteren Tweet: "... der Vorname unseres Urgesteins, Ex-Spieler, Trainer, Co-Trainer Hartmut Nickel. Er gewann mit uns 22 Meistertitel..."



Thomas oder Thommy wird auch oft genannt, weil die radioBERLIN-Hörer damit an den verstorbenen Tierpfleger von Knut, Thomas Dörflein erinnern wollen.



Die Aktion dauert noch bis zum 1. Februar. Bis zu diesem Datum können Namensvorschläge an die E-Mail-Adresse studio@radioberlin.de geschickt werden.



radioBERLIN 88,8 vom rbb übernimmt gemeinsam mit der Berliner Zeitung und dem Berliner Kurier die Patenschaft für das Eisbärbaby im Berliner Tierpark. Der kleine Eisbär soll im März zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden.



