Jährlich zieht es bis zu 100.000 Besucher zu den Volksschauspielen nach Ötigheim. Fast alle Schauspieler sind Laien. Zum 110. Theatersommer bei den Ötigheimer Volksschauspielen hatte die Dorfgemeinschaft Victor Hugos Klassiker "Les Misérables" in der Spielzeit 2016 auf die Bühne gebracht. SWR Filmemacher Harold Woetzel hat sie für seinen 90-minütigen Dokumentarfilm "Das Wunder von Ötigheim - Ein Dorf spielt Theater" ein Jahr lang begleitet. Der Film ist zu sehen am Samstag, 21. Januar 2017 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.







Eine Dorfgemeinschaft auf der Bühne



Auf den ersten Blick ist Ötigheim ein Dorf in der Rheinebene wie Dutzende andere: 4.500 Einwohner, diverse Gasthäuser, eine Grund- und Hauptschule, eine S-Bahnhaltestelle. Doch in einem Punkt ist Ötigheim anders: Tagsüber sind die Dorfbewohner Angestellte, Handwerker, Beamte, abends spielen sie Welttheater und werden zu Schauspielern oder Bühnentechnikern, Schneidern oder Musikern. Denn in diesem Dorf steht die größte Freilichtbühne Deutschlands, die "Volksschauspiele Ötigheim". 1906 von Ortspfarrer Josef Saier gegründet, um nicht nur die Jugend von der Straße zu holen. Inzwischen pilgern - Sommersaison für Sommersaison - bis zu 100.000 Besucher zu den Vorstellungen.



Zusammenhalt durch Kultur



Was in Ötigheim passiert, klingt wie ein Patentrezept gegen Phänomene wie Landflucht oder Dörfersterben: Die Einwohner haben etwas, was sie zusammenhält. Schon von Kindesbeinen an sind viele Ötigheimer Teil des Ensembles und wachsen so in ihre künstlerische Aufgabe hinein. Regisseure, die an den Volksschauspielen inszenieren, sollten dabei so viele Ötigheimer wie möglich ins Stück einbinden, als Reiter, Balletteusen, Chorsänger, Kostümschneider, Bühnenbildner oder Inspizienten. Im Sommer 2016 stand "Les Misérables" von Victor Hugo auf dem Spielplan. Der Film begleitet die Inszenierung durch ein Jahr Vorbereitung, von der ersten Textfassung über das Casting der Schauspieler, von der ersten Bühnenprobe bis hin zur gefeierten Premiere. "Das Wunder von Ötigheim" ist eine Produktion der kurhaus production Film & Medien GmbH für den SWR und wurde mit Mitteln der MfG Filmförderung Baden-Württemberg gefördert.



Sendung:



"Das Wunder von Ötigheim - Ein Dorf spielt Theater" am Samstag, 21. Januar 2017, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen.



