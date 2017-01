Ein Kommentar von Alfred Maydorn: Seit vielen Jahren wird Sie immer wieder angekündigt (auch von mir) - die "Große Rotation", also die Umschichtung von Anleihen in Aktien. Aber sie ist nicht nur Jahr für Jahr ausgeblieben, sondern es wurde weiter in die andere Richtung "rotiert". Der vorläufige Höhepunkt war ausgerechnet das vergangene Jahr. Obwohl die Zinsen im Sommer in den meisten Teilen der Welt auf Rekordtiefs gefallen waren, wurden in den 12 Monaten bis November 2016 in den USA 204 Milliarden Dollar neu in Anleihe-Fonds investiert. Aus Aktienfonds wurden hingegen im vergangenen Jahr 41,8 Milliarden Dollar abgezogen.

