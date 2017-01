Die Verfassungsrichter haben es in der Hand, die NPD von der politischen Landkarte zu tilgen. Greifen sie wirklich zur schärfsten Waffe, dem Parteiverbot? Das Urteil wird Maßstäbe setzen.

Wegen der Gefahr eines erneuten Scheiterns war der zweite Anlauf für ein Verbot der rechtsextremen NPD von Anfang an hochumstritten - am Dienstag stellt sich heraus, ob das riskante Unterfangen der Länder sich auszahlt. Am Vormittag um 10 Uhr verkündet der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe nach monatelangen Beratungen im Geheimen sein Urteil in dem Verfahren. Bis zuletzt ist unklar, ob es für ein Verbot reicht.

In der Verhandlung im März 2016 hatten die Richter die Beweissammlung der Länder drei Tage lang kritisch durchleuchtet. Skepsis war vor allem bei der Frage zu spüren, ob der tatsächliche politische Einfluss der NPD eine so scharfe Maßnahme wirklich rechtfertigt.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) zeigte sich jedoch überzeugt, dass die NPD verboten wird. "Ich bin tatsächlich weiter zuversichtlich, dass am Ende des Verfahrens ein Verbot der NPD steht", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland und fügte hinzu: "Ich vertraue auf Karlsruhe." Die rechtsextreme Partei sei vielerorts unvermindert darauf aus, in aggressiv-kämpferischer Weise die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen. Es sei den Landesregierungen gelungen, "die nötigen Beweise für die Verfassungsfeindlichkeit der NPD beizubringen", ...

