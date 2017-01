Die Drohnenbranche in den USA boomt. Was fehlt, sind Menschen, die die Fluggeräte professionell steuern können und dürfen. Manche Unternehmen sehen darin eine Chance für junge Leute auf dem Arbeitsmarkt.

Die Branche für unbemannte Luftfahrt in den USA sucht dringend Nachwuchspiloten für Drohnen. Sie umwirbt daher junge Leute, die ihre Vorliebe für Drohnen entdeckt haben - und versucht sie dafür zu gewinnen, ihr Interesse zum Beruf zu machen.

Gewerbliche Drohnenpiloten benötigen eine Lizenz der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA. Einige Unternehmen, die solche Piloten beschäftigen, bieten inzwischen Kurse zur Vorbereitung auf den FAA-Test an. Mit Hilfe der Kurse können Interessenten auch feststellen, ob der Beruf überhaupt für sie in Frage kommt.

"Ich glaube, eine Menge Leute meines Alters sind an Drohnen interessiert, weil es eine coole Technologie ist, die gerade erst anfängt, für jeden zugänglich zu sein", sagt die 17-jährige Oberschülerin Ava Niemeier aus North Dakota. Sie plant, sich bei einem Drohnenunternehmen in ihrem Staat ausbilden zu lassen. "Es gibt eine Menge Jugendliche an meiner Schule mit kleineren Drohnen, die sie zum Spaß fliegen lassen."

Firmen nutzen Drohnen unter anderem für Foto- und Videoaufnahmen, für Sicherheitszwecke und Inspektionen oder zu Vermessungsaufgaben. Doch die Zahl ...

