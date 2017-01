BERLIN (Dow Jones)--Im Rahmen des Breitbandausbaus in Deutschland hat das Verkehrsministerium ein 350 Millionen Euro umfassendes Sonderprogramm gestartet. Mit dem Geld sollen unterversorgte Gewerbe- und Industriegebiete sowie Häfen ans Glasfasernetz angeschlossen werden, wie Verkehrsminister Alexander Dobrindt am Montag in Berlin erklärte.

"Wir steigern die Dynamik des Netzausbaus in Deutschland weiter und bringen Gigabit-Netze zu den kleinen und mittleren Unternehmen, die unter normalen Marktbedingungen bislang keinen Breitbandzugang erhalten haben", erklärte Dobrindt. Mit dem Sonderprogramm würden Investitionen von mehr als 1 Milliarde Euro ausgelöst. "Die Förderanträge werden zügig behandelt, Zusagen sollen schnell erfolgen", versprach der CSU-Politiker.

1 Million pro Projekt

Der Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) ergänzte, dass die maximale Fördersumme je Projekt 1 Million Euro betrage. Um Fördermittel erhalten zu können, müssten 80 Prozent der Grundstückseigentümer im jeweiligen Gewerbe- und Industriegebiet eine Eigenbeteiligung in Höhe von 2.000 Euro leisten. Das neue Sonderförderprogramm sei mit den Förderprogrammen der Länder kombinierbar.

Der Verband begrüßte grundsätzlich die neu geschaffene Fördermöglichkeit, meldete aber auch Kritik an. Unternehmen in so genannten Nahbereichen rund um die bundesweit knapp 8.000 Hauptverteiler profitieren demnach nicht von der neuen Fördermöglichkeit. "Denn in solchen Bereichen ist eine Förderung nachhaltiger und zukunftssicherer Glasfaseranschlüsse aufgrund der Vectoring-II-Entscheidung der Bundesnetzagentur nicht möglich", erklärte der Verband.

