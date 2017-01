BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Brauereien haben 2016 etwas mehr Bier verkauft als im Vorjahr. Es waren mehr als 96 Millionen Hektoliter nach 95,7 Millionen Hektoliter 2015, wie der Deutsche Brauer-Bund am Montag in seiner vorläufigen Bilanz auf Basis von Hochrechnungen in Berlin mitteilte. Bis November betrug das Plus 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nach jahrelangem Absatzrückgang sei der deutsche Biermarkt damit das dritte Jahr in Folge stabil.

Die positive Entwicklung ist dem Export zu verdanken, der von Januar bis November um 4,2 Prozent auf 15,7 Millionen Hektoliter stieg. Dagegen nahezu unverändert blieb der Bierabsatz im Inland bei 72,4 Millionen Hektoliter in den ersten elf Monaten. Belebende Faktoren waren nach Worten von Verbandspräsident Hans-Georg Eils die Fußball-Europameisterschaft, das 500. Jubiläum des Reinheitsgebots und der warme Sommer./brd/DP/stb

