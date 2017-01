Das Jahr 2016 war wieder einmal kein ganz leichtes für Rohstoff-Anleger. Jedoch zeigte es in den letzten Monaten sein versöhnliches Gesicht und die Preise für Edelmetalle, Industriemetalle und Energierohstoffe konnten sich mit einer Rally vom vergangenen Jahr verabschieden. Was erwartet uns nun für das Jahr 2017? Edelmetalle Die Edelmetalle gehören 2017 zu den Rohstoffen, denen wir eine positive Überraschung bei der Preisentwicklung zutrauen. Auch wenn die Bäume für Gold, Silber, Platin oder Palladium nicht in den Himmel wachsen dürften, so haben diese Rohstoffe nach dem jüngsten Preisanstieg im November 2016 inzwischen wieder ein Preisniveau erreicht, welches uns als attraktiv erscheint. Neben einer stabilen Nachfrage aus der Industrie, beispielsweise für Platin oder Palladium zur Verwendung in Katalysatoren oder bei Gold und Silber in der Elektroindustrie, scheinen insbesondere die weltweit steigenden Förderkosten und ein bei weiter fallenden Preisen sinkendes Angebot die Preise für Edelmetalle nach unten hin abzusichern. Auch wenn durch die jüngsten Zinserhöhungen in den USA und einem Anstieg der Inflation in der Eurozone festverzinsliche Wertpapiere wieder an Anreiz gewinnen, ist das Zinsniveau doch weiterhin historisch niedrig. Auch wenn Edelmetalle keine Zinsen zahlen, so sind sie als Mittel zur Wertaufbewahrung auch 2017 eine interessante Anlageklasse. Dürften die Zinsen in Europa, Nordamerika oder Japan doch weiterhin kaum dazu ausreichen, die Inflation auszugleichen und somit zu einem realen Wertverlust von Sparguthaben führen. Auch die angekündigten Konjunkturprogramme in den USA und China könnten die Inflation weiter beflügeln und somit den Edelmetallen in die Karten spielen. Meine persönlichen Favoriten bei den Edelmetallen sind Platin und Palladium, da sich hier die Preise in der Vergangenheit schlechter als bei Gold und Silber entwickelt haben und ich hier noch einen größeren Aufholbedarf sehe. Den Goldpreis sehe ich auf Jahressicht bei etwa 1300 - 1350 USD/Unze, während der Silberpreis etwa den Bereich zwischen 18 - 19 USD/Unze erreichen dürfte. Basis -und Industriemetalle Bei den Basis -und Industriemetallen Aluminium, Kupfer, Nickel, Zink und Zinn zeigte sich in den letzten Wochen ein positives Bild und es gab quer über alle Metalle entsprechende Kurssteigerungen. Für den Jahresverlauf 2017 sind wir hier jedoch etwas vorsichtiger und raten zu einer differenzierten Sichtweise. Weiterhin sehr positiv sehen wir die Preisentwicklung beim Zink. Aufgrund eines Angebotsdefizits, welches aus unserer Sicht kurzfristig nicht behoben werden kann, ist hier weiterhin mit steigenden Notierungen zu rechnen. Auch wenn die positive Preisentwicklung beim Zink im Jahr 206 zu einer Steigerung der Explorationsaktivität geführt hat und hier auch einige bemerkenswerte Bohrergebnisse zu vermelden waren, so wird es unserer Einschätzung nach noch eine längere Zeit andauern, bis der Zinkmarkt wieder ins Gleichgewicht gekommen ist und ein stabiles Preisniveau gefunden hat. Bis dahin gehen wir davon aus, dass die Notierungen beim Zink durchaus noch einmal ca. 20% zulegen werden und in den Bereich von 3500 USD/t steigen. Nickel konnte beim jüngsten Preisanstieg der Industriemetalle nur unterproportional partizipieren. Nachdem im Dezember 2016 ein Hoch bei etwa 11.500 USD/t erreicht wurde, hat der Nickelpreis schon wieder um 1000 USD/t abgegeben und notiert aktuell bei etwa 10.500 USD/t. Aktuell sind die Lager für Nickel gut gefüllt, und Angebot und Nachfrage scheinen im Wesentlichen in Gleichklang zu sein. Daher gehen wir davon aus, dass sich er Nickelpreis im Jahr 2017 im Wesentlichen seitwärts bewegen wird. Nickelpreise wie im Jahr 2007, als der Kurs kurzfristig die Marke von 50.000 USD/t überschritten hat, scheinen auch auf mittlere Zukunft nicht in Sicht. Aluminium gehört 2017 nicht zu unseren Favoriten, auch wenn der Rohstoff im letzten Jahr eine sehr solide Preisentwicklung...

