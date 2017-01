Zielgesellschaft: msg life AG; Bieter: msg systems AG

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

VERÖFFENTLICHUNG DER ENTSCHEIDUNG ZUR ABGABE EINES FREIWILLIGEN ÖFFENTLICHEN ERWERBSANGEBOTES GEMÄß § 14 ABS. 2 und 3 DES WERTPAPIERERWERBS- UND ÜBERNAHMEGESETZES (WPÜG) I.V.M. § 39 ABS. 2 S. 3 NR. 1 DES BÖRSENGESETZES (BÖRSG)

Bieterin: msg systems AG Robert-Bürkle-Str. 1 85737 Ismaning

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 140149

Zielgesellschaft: msg life ag Humboldtstr. 35 70771 Leinfelden-Echterdingen

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 731887 ISIN: DE0005130108

Die Angebotsunterlage wird im Internet nach der Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht unter: http://www.msggroup.com

Information zur Bieterin:

Die msg systems AG (die 'Bieterin') hat am 16. Januar 2017 entschieden, den Aktionären der msg life ag mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der msg life ag mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie (ISIN DE0005130108) (die 'msg life-Aktien') im Wege eines freiwilligen öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots (in der Form eines Barangebots) zu erwerben. Die Bieterin hält 21.012.249 msg life-Aktien und damit ca. 49,09 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der msg life ag. Die Bieterin wird für jede ihr eingereichte msg life-Aktie als Gegenleistung den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangebotspreis in bar anbieten.

Das freiwillige öffentliche Delisting-Erwerbsangebot wird im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen Konditionen durchgeführt werden.

Die Bieterin beabsichtigt derzeit, den Widerruf der Zulassung der msg life- Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zu veranlassen.

Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von msg life-Aktien. Inhabern von msg life-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Ismaning, den 16. Januar 2017 msg systems AG

Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) und Berlin; Freiverkehr Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, München, Berlin-Tradegate;

ISIN DE0005130108

