Atlas Copco, Hersteller von Baumaschinen, bringt sein Geschäft mit Ausrüstung und Gerätschaften für den Bergbau und die Bauindustrie 2018 an die Stockholmer Börse. Die Aufspaltung soll eine leichtere Führung ermöglichen.

Der schwedische Baumaschinen- und Kompressoren-Hersteller Atlas Copco will sich im nächsten Jahr in zwei börsennotierte Firmen aufspalten. Das Geschäft mit Ausrüstung und Gerätschaften für den Bergbau und die Bauindustrie soll abgespalten und im zweiten Quartal 2018 separat an die Stockholmer Börse gebracht werden, wie das Traditionsunternehmen am Montag überraschend mitteilte.

Die Aktien des abgespaltenen ...

